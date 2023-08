Aue - Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue will sich vor dem Ende der Transferphase in der Offensive verstärken. „Sobald auf den Außenbahnen mal ein, zwei Spieler ausfallen, kann es problematisch werden“, sagte Sportchef Matthias Heidrich der „Bild“. Der Club sucht aktuell nach externen Finanzierungsmöglichkeiten, da das eigene Budget ausgereizt ist. „Im Hintergrund finden Gespräche in verschiedene Richtungen statt“, sagte Heidrich.

Zwei Spieler würde der FCE noch abgeben. Alexander Sorge und Ramzi Ferjani spielen in den Planungen von Trainer Pavel Dotchev keine Rolle. „Es ist aktuell schwierig, eine Lösung zu finden. Beide sind super Jungs, aber sie wissen auch, dass sie eigentlich keine Perspektive mehr bei uns haben“, sagte Heidrich. Beide Akteure stehen noch ein Jahr im Erzgebirge unter Vertrag.