Aue - Nach zwei sieglosen Spielen kann Erzgebirge Aue wieder einen Erfolg verbuchen. Gegen den SV Wehen Wiesbaden gewann der Fußball-Drittligist mit 2:1 (2:0) vor 6552 Zuschauern. Im heimischen Erzgebirgsstadion trafen Marvin Stefaniak (11. Minute) und Mika Clausen (33.) für Aue und Moritz Flotho (90.) für die Gäste aus Wiesbaden.

Wenngleich Wiesbaden zu Beginn die dominantere Mannschaft war, gelang Aue mit der ersten Torchance direkt das erste Tor. Stefaniak (11.) traf zum vierten Mal in dieser Saison, nachdem ihn eine Flanke von Pascal Fallmann perfekt erreicht hatte. Beide Mannschaften waren daraufhin in allen Belangen auf Augenhöhe, Aue agierte aber abgeklärter und effektiver. In der 33. Minute stand Mika Clausen plötzlich vollkommen frei vor dem Tor, verzögerte und traf aus der Mitte zum 2:0.

In der zweiten Hälfte fehlte es den Gästen aus Wiesbaden nach wie vor an einer zündenden Idee. Alle brenzligen Situationen, von denen es in Hälfte zwei nicht viele gab, fanden im Wiesbadener Strafraum statt. Erst in der 77. Minute hatte Nikolas Agrafiotis den Ausgleich auf dem Fuß, schoss allerdings einen halben Meter links am Tor vorbei. Kurz vor Schluss gelang es Moritz Flotho (90.), den Anschlusstreffer zu erzielen. Nach einer Ecke von Ivan-Leon Franjic köpfte Flotho über Martin Männel hinweg zum 2:1. Die Aufholjagd begann allerdings zu spät.