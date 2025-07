Erzgebirge Aue wahrt seine weiße Weste. Doch das Härtel-Team muss die ersten Gegentore in der Saisonvorbereitung hinnehmen. Derweil bleibt Keeper Martin Männel in wichtiger Funktion.

Bayreuth - Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat auch das vierte Testspiel der Saisonvorbereitung gewonnen. Beim Bayern-Regionalligisten SpVgg Bayreuth setzte sich die Mannschaft von Trainer Jens Härtel mit 4:2 (3:0) durch. Das Duell war der Schlusspunkt des Trainingslagers im bayerischen Bad Gögging, danach ging es zurück gen Heimat.

Die Tore erzielten Moritz Seiffert (2. Minute), Erik Majetschak (18.) und Ryan Malone (33./70.). Die Gastgeber kamen zu zwei späten Treffern (76./85.), es waren die ersten Gegentore für das Härtel-Team in der Vorbereitung.

Die Erzgebirger bestreiten noch zwei Tests, am kommenden Freitag gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und am 26. Juli gegen Energie Cottbus. Am 3. August geht es dann zu Hause gegen Hansa Rostock in die neue Saison.

Männel bleibt Kapitän

Derweil gab der Verein bekannt, dass Aues Rekordspieler und langjähriger Kapitän Martin Männel weiter Spielführer bleibt. Zudem war der Mannschaftsrat für die neue Saison gewählt worden, dazu gehören neben Männel noch Marvin Stefaniak, Majetschak, Malone und Pascal Fallmann.