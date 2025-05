Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat sich mit einer Blamage im letzten Heimspiel der 3. Fußball-Liga von seinen Anhängern verabschiedet. Am vorletzten Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Jens Härtel gegen den bereits als Absteiger feststehenden SV Sandhausen mit 2:3 (0:1). Vor rund 8.000 Zuschauern im Erzgebirgsstadion konnten Borys Tashchy (62.) und Marvin Stefaniak per Elfmeter (84.) lediglich zweimal ausgleichen. Besar Halimi (11.) und Luca-Milan Zander (75.) hatten die Gäste jeweils in Führung gebracht, Dominic Baumann setzte in der ersten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Härtel wechselte viermal und ließ auch Legende Martin Männel auf der Bank und stellte Tim Kips ins Tor. Der Luxemburger musste aber schon nach elf Minuten hinter sich greifen. Aue hatte zwar mehr vom Spiel, doch Sandhausen präsentierte sich sehr effektiv und konnte den jeweiligen Ausgleich kontern. Aue hatte auch noch Chancen, ein drittes Mal die Gäste-Führung auszugleichen, blieb aber letztendlich erfolglos.