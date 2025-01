An der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin-Hellersdorf demonstrieren seit dem Mittag propalästinensische Aktivisten.

Berlin - Aktivisten haben nach Angaben der Alice Salomon Hochschule (ASH) deren Audimax besetzt. Nach Gesprächen mit der Hochschulleitung verließen sie am Abend friedlich das Gebäude, wie ein Sprecher der Hochschule sagte. Nach Polizeiangaben waren Einsatzkräfte vor Ort, mussten aber nicht eingreifen.

Die Besetzer hatten nach den Angaben in den Mittagsstunden das Audimax nicht mehr verlassen. Hintergrund der Aktion war demnach der Nahostkonflikt. Auf Bannern war etwa der Spruch „Free Palestine“ zu lesen. Die Aktivisten hätten mehr Raum für einen Dialog gefordert. Nach Angaben des Sprechers handelte es sich um schätzungsweise 60 Menschen.

Gespräche sollen fortgesetzt werden

Die Präsidentin der Hochschule im Ortsteil Hellersdorf unterhielt sich nach Angaben des Sprechers mit den Besetzern. Der Dialog hat zum Ziel geführt, sagte er nach mehreren Stunden. Gegen 21.00 Uhr hätten die Besetzer das Gebäude verlassen. Ihnen sei zugesichert worden, dass am Dienstag im Audimax ein Raum geschaffen werde, um weiter miteinander zu sprechen. Nach Angaben des Sprechers will die Hochschulleitung dazu am Dienstag auch eine Mitteilung veröffentlichen.

Polizei beobachtete vor Ort Situation

Bislang seien keine Straftaten festgestellt worden, hieß es. Der Hauseigentümer habe keinen Strafantrag gestellt. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Die ASH bietet Studiengänge in den Bereichen Soziale Arbeit, Gesundheit sowie Erziehung und Bildung in der Kindheit an.