Auch zwei Deutsche an Bord: Flugzeug mit 22 Passagieren in Nepal einfach vom Radar verschwunden

Eine Maschine in Nepal ist mit mehr als 20 Passagieren am Sonntagmorgen nicht am Zielort angekommen - dabei sollte der Flug nicht mehr als 20 Minuten dauern. Unter den Menschen im Flugzeug befanden sich auch zwei Deutsche.