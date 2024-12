Die Todesfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt beschäftigt auch die Menschen im Norden. In Bremen soll es am Nachmittag eine Gedenkveranstaltung geben.

Bremen - Nach der tödlichen Attacke auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg wird die Präsenz der Polizei auf den Märkten in Bremen und Bremerhaven erhöht. Die Tat in Magdeburg führe nicht zu einer vollständig neuen Lagebewertung, erklärte dazu Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Die Gefährdungslage sei unverändert. Die Polizei werde jedoch vorsorglich ihre Präsenz und die Ansprechbarkeit erhöhen und ihre Maßnahmen auf den Weihnachtsmärkten deutlich verstärken.

Gedenkveranstaltung am Nachmittag

„Mein tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Todesopfer, den zahlreichen Schwerstverletzten und allen anderen Betroffenen sowie deren Angehörigen“, sagte Mäurer laut Mitteilung. Die Gedanken seien bei den Menschen in Magdeburg.

Am Nachmittag wollen Mäurer sowie Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und die Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Die Linke) an einer Gedenkveranstaltung der Schausteller auf dem Weihnachtsmarkt in der Bremer Innenstadt teilnehmen. Zusammen mit der Dompastorin Ingrid Witte wollen sie damit ein Zeichen der Solidarität setzen.