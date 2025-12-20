Busfahrt mit Schockmoment: Nach einem Streit greift ein Mann zum Pfefferspray. Der Busfahrer wird zum Opfer, auch Fahrgäste leiden darunter – und reagieren couragiert.

Berlin - Ein 43-Jähriger soll in einem Bus in Neukölln mehrere Menschen mit Pfefferspray verletzt haben. Laut Polizei war der Mann am Freitagabend stark alkoholisiert gewesen. Dem Vorfall ging demnach ein Streit zwischen ihm und einer 62-jährigen Frau während der Busfahrt voraus. Der Busfahrer soll den Mann daraufhin zum Verlassen des Busses aufgefordert haben. In der Folge besprühte ihn der 43-Jährige mit Pfefferspray, so die Polizei. Ein 28-jähriger Passagier hielt den Mann daraufhin fest, bis die alarmierten Polizisten eintrafen, hieß es.

Ein Alkoholtest beim mutmaßlichen Übeltäter ergab den Angaben zufolge einen Promillewert von 2,7. Insgesamt wurden neun Fahrgäste durch das Pfefferspray beeinträchtigt, teilte die Polizei mit.