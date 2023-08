Attacke auf Mann in Dresden: Verdächtiger in U-Haft

Dresden - Nach der Messerattacke auf einen jungen Mann in Dresden ist am Freitag Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen worden. Der Mann befinde sich „nunmehr in Untersuchungshaft“, sagte ein Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Er habe sich nicht zur Tat geäußert. Dem 80-Jährigen werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Beschuldigte war nach dem Fund eines Schwerverletzten vor einem Mehrfamilienhaus im Plattenbauviertel Gorbitz am Donnerstagabend festgenommen worden.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Rentner den 31-Jährigen mit einem Messer attackiert haben, der noch aus der Wohnung fliehen konnte. Nähere Angaben zu Ablauf, Umständen und Hintergründen in dem Fall sowie zum Verhältnis der Männer und zu den Verletzungen könnten derzeit mangels gesicherter Erkenntnisse nicht gemacht werden.