Frankfurt/M./DUR/mad - Nachdem bereits in den vergangenen Tagen zwei Asteroiden der Erde ziemlich nahe kamen, wird am Freitagmorgen (07.04.2022) ein weiterer "kosmischer Streifschuss" erwartet. Der Astroid "2022 GA2" soll genau 6.32 Uhr fast auf Entfernung des Mondes an der Erde vorbeifliegen.

Das Ganze soll etwa in 401.000 Kilometern passieren, berichtet fr.de unter Berufung auf Informationen des CNEOS (Center for Near-Earth Object Studies). Der Brocken mit einer Größe zwischen 3,5 und 7,8 Metern wurde erst am 2. April entdeckt und stellt nicht wirklich eine Gefahr für Erdbewohner dar. Der Asteroid wird wie die meisten anderen auch in den Tiefen des Alls verschwinden, ohne Schaden auf der Erde zu hinterlassen.

Bereits am Mittwoch (06.04.2022) war der Asteroid "2022 GZ1" in rund 240.000 Kilometern Entfernung an der Erde vorbeigerauscht. Er wurde erst am 5. April entdeckt und hatte ebennfalls eine geschätzte Größe zwischen 4,5 und 10 Metern.

Asteroiden und Kometen: NASA beobachtet potentiell gefährliche Objekte

Die NASA hat mit der Planetary Defense Coordination Office (PDCO) eine Abteilung eingerichtet, die potenziell gefährlicher Objekte (PHOs) frühzeitig erkennen soll. Beobachtet werden Asteroiden und Kometen, deren Umlaufbahnen der Erde voraussichtlich bis auf 5 Millionen Meilen (oder 8 Millionen Kilometer) näher kommen und die größer als 30 Meter sind. Die NASA verfolgt und beurteilt diese Objekte und gibt Warnungen vor möglichen Auswirkungen heraus. Das Center for Near Earth Objects Studies (CNEOS) pflegt im Auftrag der NASA eine Liste aller erdnahen Asteroiden.

Laut US-Raumfahrtbehörde NASA durchdringt ungefähr einmal pro Jahr ein Asteroid in der Größenordnung eines Autos die Erdatmosphäre. Diese Asteroiden verglühen, bevor sie die Erdoberfläche erreichen.

Etwa alle 2.000 Jahre gelangt ein Objekt in der Größe von zweieinhalb Fußballfeldern durch die Erdatmosphäre. Die durch Einschlag verursachten Schäden auf unserem Planeten wären dann jedoch deutlich spürbar. Im Abstand von ein paar Millionen Jahren schlägt ein Asteroid oder ein Komet auf der Erde ein, dessen Größe die Existenz der Erde bedrohen oder zumindest die Weltbevölkerung auslöschen könnte.