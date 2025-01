Ab Mittwoch will der Marburger Bund kommunale Kliniken in Deutschland bestreiken. In Sachsen sind Ärztinnen und Ärzte in Dresden zum Arbeitskampf aufgerufen.

Ärzte-Streik am Städtischen Klinikum Dresden

Dresden - Die deutschlandweiten Streiks an kommunalen Kliniken ab Mittwoch treffen in Sachsen das Städtische Klinikum Dresden. Dort seien alle Ärztinnen und Ärzte zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, teilte Steffen Forner, Geschäftsführer des Marburger Bundes in Sachsen, mit.

Der Streik solle von Mittwoch 7.00 Uhr bis Freitag 24.00 Uhr andauern. Dem Arbeitgeber sei eine Notdienstvereinbarung übermittelt worden, um den Arbeitskampf rechtskonform zu organisieren.

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund entscheidet laut Forner individuell, wo zur Beteiligung am Streik aufgerufen werde. In Sachsen gibt es auch noch kommunale Kliniken in Mittweida und Rodewisch sowie die Muldentalkliniken. Dort soll nicht gestreikt werden.

Bisher keine Einigung zu Gehaltsplus

Der Marburger Bund fordert in der Tarifauseinandersetzung für die bundesweit 60.000 Ärztinnen und Ärzte 8,5 Prozent mehr Geld bezogen auf ein Jahr und eine Reform von Regelungen zur Schichtarbeit.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber hatte ein Angebot vorgelegt, das unter anderem ein Gehaltsplus von 5,5 Prozent enthält. Die Tarifkommission der Gewerkschaft wies das als unzureichend zurück.

In der Tarifrunde hatte es bereits Warnstreiks gegeben, auch in Dresden. Nach Angaben der Gewerkschaft hatten sich im Dezember mehr als 90 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für einen Streik ausgesprochen.