Berlin - Nach Angelique Kerber und Naomi Osaka hat die nächste Grand-Slam-Siegerin für das Berliner Tennisturnier zugesagt. Wie die Veranstalter des Rasenevents im Grunewald am Mittwoch mitteilten, schlägt auch die zweimalige Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka in der Hauptstadt auf. Die Weltranglisten-Achte Maria Sakkari spielt ebenfalls um den Titel.

Turnierdirektorin Barbara Rittner lobte das herausragende Rasenspiel der beiden Top-Ten-Spielerinnen. „Es ist toll, eine so ausdrucksstarke Spielerin wie Aryna Sabalenka im Turnier zu haben, die mit ihrer ganzen Persönlichkeit und von ihrem emotionalen Erscheinen auf dem Platz ein absoluter Hingucker ist. Und mit ihrer überragenden Athletik ist Maria Sakkari auch immer eine ganz besondere Attraktion“, befand Rittner.

Beim Event vom 15. bis 23. Juni werden auch andere Topspielerinnen erwartet, die sich für das am 1. Juli beginnende Grand-Slam-Turnier in Wimbledon einspielen wollen. Insgesamt ist ein Preisgeld in Höhe von 922.573 US-Dollar ausgeschrieben.