Heim-WM Armverletzung: WM-Aus für Handballerin Huhnstock

Jolina Huhnstock steht den deutschen Handballerinnen bei der WM wegen einer Verletzung nicht mehr zur Verfügung. Für sie rückt Marie Steffen in den Kader.

Von dpa 30.11.2025, 11:49
Für Jolina Huhnstock ist die Handball-WM wegen einer Verletzung vorzeitig beendet. Marijan Murat/dpa

Stuttgart - Deutschlands Handballerinnen müssen im weiteren Verlauf der Heim-WM auf Kreisläuferin Jolina Huhnstock verzichten. Die 24-Jährige vom Bundesligisten Buxtehuder SV hat sich am vergangenen Freitag im zweiten Vorrundenspiel der DHB-Auswahl gegen Uruguay (38:12) eine Armverletzung zugezogen und wird am Montag nach Hause reisen. 

„Ein Turnier und gerade diese Heim-WM verletzungsbedingt frühzeitig beenden zu müssen, ist extrem bitter. Vor allem für Jolina selbst. Wir wünschen ihr eine gute und schnellstmögliche Genesung“, sagte Nationalmannschafts-Managerin Anja Althaus.

Bundestrainer Markus Gaugisch hat bereits auf den Ausfall reagiert und Marie Steffen vom VfL Oldenburg nachnominiert. Die 24-Jährige stößt am Montag zum DHB-Team. Insgesamt sind während des Turniers fünf Wechsel erlaubt.