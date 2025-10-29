Wiehe - Ein Mann hat sich bei der Rübenernte nahe Wiehe (Kyffhäuserkreis) den Arm in einer Maschine eingequetscht. Der 51-Jährige sei nach dem Unfall am Dienstagabend mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge sei es an einem Rübenreinigungslader zu einem Defekt gekommen. Der Mann habe diesen beheben wollen und sei dabei mit dem Arm in die Maschine geraten.