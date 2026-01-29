Vor dem Bau neuer Windkraftanlagen sind Archäologen in Reinstedt auf einen unterirdischen Gang gestoßen. Dazu ein Hufeisen und ein Fuchsskelett. Sie rätseln über die Funktion der Anlage.

Reinstedt - Archäologen haben bei Reinstedt im Landkreis Harz einen unterirdischen spätmittelalterlichen Gang entdeckt, einen sogenannten Erdstall. Der Fundort liegt auf dem sogenannten Dornberg. Dort waren zuvor ein rund 6.000 Jahre alter Trapezgraben der Baalberger Kultur und mehrere 5.000 Jahre alte Hockerbestattungen dokumentiert worden sowie ein möglicherweise 4.000 Jahre alter bronzezeitlicher Grabhügel.

„Die Entdeckung zeigt, dass mittelalterliche Menschen gezielt ältere, gut erkennbare Orte nutzten“, sagte der Sprecher am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Oliver Dietrich. „Gründe waren möglicherweise die besondere Bedeutung oder die Abgeschiedenheit des Platzes.“ Erdställe wie dieser könnten sowohl als Verstecke als auch für kultische Handlungen gedient haben.

Erdgang könnte Versteck gewesen sein

Der entdeckte Gang aus dem 13. Jahrhundert ist gekrümmt, etwa sieben Meter lang, ein Meter bis 1,25 Meter hoch und 50 bis 70 Zentimeter breit. Teile des Gangs sind mit einem Spitzgiebel überdacht. Möglicherweise wurde der Platz aufgrund des besonderen Ortes, einem heidnischen Grab, von der Bevölkerung allgemein gemieden und eignete sich daher besonders gut für ein Versteck.

Im Erdstall fanden die Archäologen unter anderem ein Hufeisen, ein Fuchsskelett und zahlreiche Knochen von Kleinsäugern. Eine Holzkohleschicht deutet auf ein kurz entzündetes Feuer hin, heißt es von den Archäologen. Am Eingang war eine Häufung größerer Steine übereinandergestapelt, vermutlich zum Verschließen der Anlage. Zudem fanden sich eine Wandnische und eine Stufe im Lössuntergrund.

Die Ausgrabungen erfolgten Ende 2025 im Vorfeld des Baus von Windkraftanlagen bei Reinstedt, einem Ortsteil von Falkenstein im Landkreis Harz.