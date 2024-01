Arbeitsunfall in Nebra: 40-Jähriger von Gabelstapler erfasst

Nebra - Ein 40-jähriger Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Nebra (Burgenlandkreis) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen mit dem Entladen beschäftigt, als sein hinter dem Lkw abgestellter Gabelstapler auf einer Gefällestrecke wegrollte und den Mann erfasste. Dadurch wurde der 40-Jährige gegen den Lkw gedrückt und tödlich verletzt. Er starb noch am Unfallort. Laut Polizei wurden kriminalpolizeiliche Ermittlungen aufgenommen.