  3. Arbeitsmarkt: Arbeitslosigkeit auf höchstem Oktoberwert seit zehn Jahren

Trotz leichtem Rückgang ist die Arbeitslosigkeit in Sachsen so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Welche Regionen besonders betroffen sind.

Von dpa 30.10.2025, 09:55
Arbeitslosigkeit im Oktober auf höchstem Stand seit zehn Jahren (Symbolbild)
Chemnitz - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im Oktober nur leicht gesunken. Landesweit waren zuletzt rund 147.700 Menschen arbeitslos gemeldet - 300 weniger als im September. Damit liege die Arbeitslosigkeit auf dem höchsten Oktober-Stand seit zehn Jahren, informierte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz. Die Arbeitslosenquote wurde mit 6,8 Prozent ausgewiesen. 

Im regionalen Vergleich ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und dem Erzgebirgskreis am niedrigsten mit 5,3 und 5,4 Prozent. Schlusslicht ist die Stadt Chemnitz mit 9,6 Prozent.