Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist weiter angespannt. Im September ist die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen zwar gesunken - die Herbstbelebung fällt aber schwach aus.

Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist gesunken - aber weniger stark als üblich. (Archivbild)

Chemnitz - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im September im Vergleich zum August um gut 700 auf rund 139.000 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote beträgt unverändert 6,5 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz weiter mitteilte. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,2 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 11. September vorlag.

Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit im September ist den Angaben nach üblich - vor allem durch den Beginn des Ausbildungsjahres. Das Minus fiel in den Vorjahren aber stärker aus.