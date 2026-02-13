Der letzte Arbeitstag der Woche endet auf einer Baustelle anders als erwartet. Ein Bauteil verletzt einen 40-Jährigen schwer. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Sondershausen - Ein Arbeiter ist in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) von einem Stahlträger schwer verletzt worden. Dieser kippte aus bislang unbekannter Ursache auf den 40-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann verrichtete den Angaben nach Arbeiten an dem Objekt, als er teilweise unter diesem begraben wurde. Er erlitt schwere Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.