Bei Bauarbeiten im Zoo Hannover fällt ein Mann in ein Pinguinbecken, in dem das Wasser abgelassen wurde. Die Rettung gestaltet sich schwierig.

Hannover - Bei einem Arbeitsunfall im Zoo Hannover ist ein Mann drei Meter tief von einer Leiter in ein Pinguinbecken gestürzt. Zum Unfallzeitpunkt am Vormittag war in dem Becken wegen der Sanierungsarbeiten kein Wasser, wie die Feuerwehr am Nachmittag mitteilte. Tiere hätten sich dort ebenfalls nicht befunden.

Die Einsatzkräfte mussten bei der Bergung des Mannes mit spezieller Ausrüstung und einem Seilsystem vorgehen. In einer Art Sitz wurde er schließlich nach oben gezogen, an einen Notarzt übergeben und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurde der Mann leicht am Bein verletzt.