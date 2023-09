Arbeiten am Schwanenteich in Mühlhausen gestartet

Mühlhausen - Die Bauarbeiten für eine neue Seepromenade am Schwanenteich in Mühlhausen haben begonnen. Das Naherholungsgebiet soll attraktiver werden, damit Besucher wie Anwohner davon profitieren, wie das Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee hatte zum Wochenbeginn gemeinsam mit dem Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises, Harald Zanker, und Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (alle SPD) den ersten Spatenstich für die Promenade gesetzt. Das Ministerium fördert das Vorhaben mit 6,2 Millionen Euro. Die Gesamtkosten dafür lägen bei 8,9 Millionen Euro. Die restlichen Kosten übernimmt die Stadt. Zu den Plänen gehört unter anderem ein barrierefreies Wegesystem.