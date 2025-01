Berlin - Fernsehmoderatorin Arabella Kiesbauer kehrt wieder ins deutsche Fernsehen zurück. Die 55-Jährige moderiert ab diesem Frühjahr die sechste Staffel der RTLzwei-Sendung „Kampf der Realitystars“, wie der Sender mitteilt.

„Als das Angebot kam, "Kampf der Realitystars" zu moderieren, war ich sofort begeistert. Ich bin absoluter Bauchmensch und habe sofort zugesagt“, sagte Kiesbauer der „Bild“-Zeitung. Deutschland sei für sie immer etwas Besonderes gewesen. „Hier habe ich viele unvergessliche Momente erlebt.“.

Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLzwei, beschrieb Kiesbauer als „Traumbesetzung für die Moderation“. „Sie kennt das Reality-Business wie kaum eine andere und weiß mit den Emotionen der Stars und Sternchen ebenso direkt wie einfühlsam umzugehen.“

Cathy Hummels teilte Abschied im September mit

Die Österreicherin moderierte unter anderem bei ProSieben von 1994 bis 2004 den Nachmittagstalk „Arabella“ und für die ARD „Stars in der Manege“. In Österreich präsentiert sie Formate wie „Bauer sucht Frau“ und „The Masked Singer Austria“. Dem „Bild“-Bericht zufolge haben die Dreharbeiten an der sechsten Staffel von „Kampf der Realitystars“ in Thailand bereits begonnen.

Kiesbauer folgt auf Cathy Hummels (36). Hummels und RTLzwei hatten das Aus der Moderatorin Anfang September bekanntgegeben. Vom Sender hieß es, nach fünf Staffeln plane man eine „inhaltliche Weiterentwicklung“. Gleichzeitig wünsche sich Moderatorin Hummels mehr Zeit für ihr Privatleben. Auf Instagram machte sie bekannt, dass sie mehr Zeit für ihren Sohn mit Blick auf seine Schulzeit haben wolle.