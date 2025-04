Der April war in Sachsen-Anhalt laut dem Deutschen Wetterdienst ungewöhnlich warm. Die Niederschlagsmenge blieb unter dem Soll.

Aprilwetter in Sachsen-Anhalt: Warm, sonnig und trocken

Aprilwetter in Sachsen: Warm, sonnig und wieder trocken (Archivbild).

Magdeburg - Viel Sonne, milde Temperaturen und wenig Regen: Der April 2025 geht in Sachsen-Anhalt als ungewöhnlich warmer und sonniger Monat in die Statistik ein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Mit einem Temperaturmittel von 10,7 Grad lag er fast drei Grad über dem langjährigen Mittelwert von 7,8 Grad. Am 16. wurde mit Höchsttemperaturen von über 25 Grad der erste Sommertag registriert.

Besonders oft zeigte sich laut DWD die Sonne: Bis zum Monatsende dürften es etwa 242 Stunden werden, ein Zuwachs von knapp 59 Prozent gegenüber dem Mittel von 152 Stunden. Die Regenmenge blieb mit 31 Liter pro Quadratmeter deutlich unter der Referenzperiode der Jahre 1961 bis 1990 mit 43 (l/m²).