Berlin - Das Aprilwetter in Berlin zeigte sich in diesem Jahr trocken und warm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, landet die Hauptstadt mit durchschnittlich 28 Liter pro Quadratmeter auf dem letzten Platz bei der Menge des Niederschlags im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Als Spitzenreiter zeichnete sich Berlin jedoch bei der Mitteltemperatur aus. Konkret waren es durchschnittlich 11,4 Grad, damit liegt Berlin über dem bundesweiten Temperaturmittel von 10 Grad. Grund für die milden Temperaturen sei laut DWD, dass es im Vergleich zu ländlicheren Gebieten in der Nacht nicht so stark auskühlte. Zudem schien die Sonne in dem Monat mit rund 164 Stunden durchschnittlich lang. Die Angaben basieren auf den ersten Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des Deutschen Wetterdienstes.