Kamenz - In Sachsen leben wieder mehr Familien mit minderjährigen Kindern als noch vor zehn Jahren. 2023 wurden rund 417.000 Familien mit minderjährigen Kindern registriert, 2013 waren es noch 375.000 Familien, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Kamenz zum Internationalen Tag der Familie am 15. Mai mitteilte. 1996 waren es dagegen noch 561.000 Familien.

Im vergangenen Jahr machten Ehepaare mit ihren Kindern 54 Prozent der Familien aus - 1996 waren es noch rund drei Viertel (74 Prozent). In 22 Prozent der Familien lebten die Kinder 2023 bei unverheirateten Paaren, und in 23 Prozent gab es nur einen Elternteil.