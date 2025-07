Ab September kostet der Anwohner-Parkausweis in Potsdam fast fünfmal so viel wie bisher. Dagegen ist die Gebühr im benachbarten Berlin niedrig - noch.

Anwohnerparken ab September in Potsdam deutlich teuer

Potsdam hebt die Gebühr für Bewohnerparkausweise ab 1. September deutlich an. (Symbolbild)

Potsdam/Cottbus - Die Bewohner von Potsdam müssen für einen Parkausweis ab 1. September tiefer in die Tasche greifen. Fällig werden 145 Euro pro Jahr - bislang sind es 30 Euro, wie die Stadt zur neuen Gebührenordnung ab September mitteilte. Damit sollen die anfallenden Kosten etwa für die Verwaltung und Kontrolle gedeckt werden.

Auch in Cottbus wurde es teurer: Dort kostet der Anwohnerparkausweis seit April für ein Jahr 120 Euro. In Frankfurt (Oder) ist dagegen keine Erhöhung geplant. Dort fallen für Anwohnerparkausweise nach wie vor 30,70 Euro pro Jahr an.

Günstiger ist es dagegen in der Hauptstadt Berlin - noch. Derzeit kostet der Parkausweis für Anwohnerinnen und Anwohner in Berlin 10,20 Euro pro Jahr. Aber höhere Preise für die Vignette sollen kommen. Es wird laut Senatsverwaltung an einem Konzept gearbeitet.