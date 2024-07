In Fürstenwalde/Spree nimmt sich eine Frau eines obdachlosen Jungen an und informiert die Polizei. Es geht auch um die Zukunft seiner kleinen Schwester.

Fürstenwalde/Spree - Ein sechsjähriger Junge lebt in Fürstenwalde/Spree im Landkreis Oder-Spree nach Polizeiangaben mit seiner Familie vorübergehend in einem Auto. Eine Anwohnerin habe ihn auf der Straße in Obhut genommen und die Polizei gerufen, berichteten die Beamten. Der Junge habe geschildert, dass er mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester in einem Auto lebe, weil sein Vater obdachlos geworden sei.

Der Familie wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Wohnung bereits vor sieben Monaten gekündigt. Die Familie versuche nun, bei Verwandten und Bekannten unterzukommen. Der Junge sei zunächst in der Polizeiinspektion versorgt worden.

Die Eltern und das Jugendamt wurden informiert. Sie entscheiden nach Angaben der Polizei nun über den Verbleib der beiden Kinder. Wie alt die Schwester des Jungen ist, war zunächst unklar.