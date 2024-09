Am Landtagsgebäude in Hannover wurden am Wochenende islamistische Parolen angebracht. (Archivbild)

Hannover - Niedersachsens Antisemitismusbeauftragter Gerhard Wegner ist empört über die islamistischen Parolen wie „Free Gaza“, die auf den Landtag in Hannover geschmiert worden sind. In Deutschland sei zwar Platz für Kritik an der Politik der jetzigen Regierung des Staates Israel. „Dafür gibt es viele legitime Wege. Ein öffentliches demokratisches Organ Deutschlands anzugreifen, wie in diesem Fall, ist es jedoch nicht“, sagte Wegner.

Besonders scharf verurteilte der Landesbeauftragte das Aufsprühen eines roten Hamas-Dreiecks. „Die Hamas ist völlig zu Recht in Deutschland verboten. Deswegen sollte auch die Nutzung ihrer Symbole verboten sein und zur Anzeige gebracht werden“, sagte Wegner.

Bei einem Angriff am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Organisationen mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln nach Gaza verschleppt.

Der Landtag in Hannover, das sogenannte Leineschloss, war in der Nacht vor einem Tag der offenen Tür am Samstag unter anderem mit der Parole „Free Gaza“ beschmiert worden. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf, hieß es. Die Parolen wurden entfernt.

Der Tag der offenen Tür fand trotz des Vorfalls statt: Es kamen etwa 12.000 Besucherinnen und Besucher.