Berlin - Der Berliner Antisemitismus-Beauftragte Samuel Salzborn sieht eine deutliche Zunahme von Hass auf Israel bei Schülern in den letzten 10 bis 15 Jahren. Auch Kinder und Jugendliche aus Familien mit muslimischen und arabischen Wurzeln hätten diese Einstellungen. „Das Problem ist virulent, in der Vergangenheit gab es auch immer wieder Gewaltvorfälle in dem Zusammenhang“, sagte Salzborn. „Dass das Wort Jude als Schimpfwort und auch als Drohung benutzt wird, ist weit verbreitet.“ Das löse bei jüdischen, aber auch anderen Schülern Angst aus. „Es wäre aber auch wichtig, dass sich jetzt insbesondere muslimische Verbände ganz klar gegen Terror und Gewalt positionieren.“

Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) sieht die Ursachen für Antisemitismus und Israelfeindlichkeit von arabischstämmigen Menschen in Berlin „oft durch Erziehung und soziales Umfeld“ geprägt, wie sie in einem Gastbeitrag im „Tagesspiegel“ (Montag) zu dem Terrorangriff auf Israel schrieb. „In Berlin leben sehr viele Familien, deren Vorfahren aus dem Nahen Osten stammen und die seit Generationen für dort vermeintlich oder tatsächlich erlebtes Leid „die Juden“ verantwortlich machen.“

Probleme im Schulunterricht wegen Nahost-Konflikt

Nach Einschätzung des Neuköllner Bezirksbürgermeisters Martin Hikel (SPD) erschwert der Nahost-Konflikt an manchen Schulen schon seit längerem den Unterricht. Dabei gehe es vor allem um Schüler und Schülerinnen, die in ihren Familien viel arabisches Fernsehen und arabische Internetkanäle konsumieren würden, sagte Martin Hikel (SPD) dem RBB-Sender Radio Eins. In manchen Familien sehe man das Thema genauso wie bei den jubelnden Demonstranten auf der Straße.

Die Berliner Polizei prüfte am Dienstag weiter, ob sie eine für Mittwoch angemeldete palästinensische Unterstützer-Demonstration verbieten will. Angemeldet wurde eine „Demo in Solidarität mit Palästina“ mit 250 angekündigten Teilnehmern in Neukölln. Ähnliche Demonstrationen wurden im Frühjahr von der Polizei verboten, weil volksverhetzende und antisemitische Parolen, Gewaltausbrüche und Gewaltverherrlichung erwartet wurden.

Jüdische Schüler leiden unter Antisemitismus

Der Antisemitismus-Beauftragte Salzborn sagte der Deutschen Presse-Agentur weiter: „Wir hören immer wieder, dass Eltern jüdischer Kinder diese abmelden von staatlichen Schulen und sie in jüdischen Schulen anmelden.“ Die Senatsbildungsverwaltung versuche in solchen Fällen, Betroffenen unbürokratisch zu helfen und einen Schulwechsel zu ermöglichen.

Im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt, so auch aktuell nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel mit vielen Toten, eskaliere die Situation an den Schulen immer wieder mal, sagte Salzborn. „Aber die Ressentiments gegen Juden und Israel sind auch an den anderen Tagen da.“ Kinder und Jugendliche brächten sie aus ihrem sozialen und familiären Umfeld mit. Salzborn forderte: „Antisemitismus muss in den Schulunterricht als festes Themenfeld verankert werden.“ Man müsse bei Fächern wie Ethik oder Sozialkunde nachsteuern.

Senatorin: Hartes Vorgehen gegen Antisemitismus

Unterdessen räumte Justizsenatorin Badenberg ein, viele Menschen in Berlin hätten das Gefühl, „dass die bisherigen politischen Spitzen den Antisemitismus insbesondere arabischstämmiger Personen zwar durchaus hart verurteilten, diese Härte sich aber nicht immer auch in den darauffolgenden Maßnahmen zeigte“. Sie habe die Staatsanwaltschaft darin bestärkt, solche Taten „prioritär zu verfolgen“. „Justiziable Hassreden und Gewalttaten mit antisemitischem Hintergrund müssen, wenn immer möglich, zeitnah ausermittelt und dann öffentlich verhandelt werden. Es muss gelten: Keine Toleranz den Intoleranten.“

Ein politischer Aktivist, der in Berlin-Neukölln palästinensische Symbole zeigte, wurde von der Polizei am Montag vorläufig festgenommen. Polizisten hatten den 26-Jährigen überprüft und festgestellt, dass er ein Verbot für politische Betätigung hatte. Weil er die palästinensischen Symbole auf der Stirn und an der Brust nicht entfernte, beschlagnahmten die Polizisten sie. Der Mann wehrte sich heftig, rief palästinensische Parolen und beleidigte die Polizisten.