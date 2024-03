Anklage nach Tötung am Lindenauer Hafen in Leipzig erhoben

Leipzig - Die Staatsanwaltschaft hat einen 20-Jährigen wegen eines Tötungsdelikts im Lindenauer Hafen in Leipzig angeklagt. Der Beschuldigte soll im vorigen Juni einen 25-Jährigen in einem ehemaligen Speicherbau getötet haben. Er habe an die EC-Karte des Opfers gelangen wollen, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Anklagebehörde geht deswegen von einem Mord aus Habgier und Heimtücke aus.

Die Leiche des 25-Jährigen war am 27. Juli in dem alten Industrieareal entdeckt worden. Der Verdächtige war im September festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.