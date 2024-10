Auf der Autobahn kommt es zu einem schweren Unfall. Ein Mensch stirbt, ein zweiter wird schwer verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg ist zunächst voll gesperrt - nun aber wieder freigegeben.

Ruhner Berge - Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Suckow und Parchim tödlich verletzt worden. Der 59-Jährige habe aus ungeklärter Ursache am Donnerstagabend die Kontrolle über ein Auto mit einem Wohnanhänger verloren, teilte die Polizei mit. Das Gespann sei auf die Seite gekippt und quer auf der Autobahn zum Stehen gekommen. Anschließend habe der Mann das Auto verlassen und sich in den Anhänger begeben.

Daraufhin sei ein 61 Jahre alter Mann in einem Kleintransporter mit dem unbeleuchteten Hindernis zusammengestoßen, hieß es von der Polizei. Der 59-Jährige starb an der Unfallstelle. Der 61 Jahre alte Mann sei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Die A24 in Richtung Hamburg wurde zwischen den Anschlussstellen Suckow und Parchim für die Dauer der Bergung vollständig gesperrt. Am Freitagmorgen konnten sie wieder komplett freigegeben werden.