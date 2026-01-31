Mainz 05 war für RB Leipzig mal ein Lieblingsgegner. Das 8:0 aus dem November 2019 ist unvergessen. Doch seit vier Jahren hat man nicht mehr zu Hause gegen Mainz gewonnen.

Leipzig - Vom Lieblings- zum Angstgegner: RB Leipzig ist seit vier Jahren ohne Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 und will das am Samstag ändern. Nur mit einem Erfolg gegen die Rheinhessen kann das Team von Trainer Ole Werner den vierten Platz sicher verteidigen. Personell muss Leipzig zwei Stammspieler ersetzen. Castello Lukeba fehlt wegen einer Kniereizung noch immer in der Innenverteidigung. Top-Torschütze Christoph Baumgartner muss wegen einer Gelbsperre zuschauen.

Noch im November 2019 feierte mit einem 8:0 den größten Heimerfolg in der Fußball-Bundesliga gegen Mainz. Allerdings datiert der letzte Sieg im eigenen Stadion gegen den FSV vom 8. Januar 2019. Danach gab es zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Das Hinspiel in Mainz gewann man 1:0. Torschütze Johan Bakayoko wird jedoch am Samstag nach einer Verletzungspause auf der Bank sitzen.