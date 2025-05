Ein Mann greift am Wochenende Feiernde vor einer Bar in Bielefeld an – wie nun bekannt wird mit einem Messer und einer Art Speer. Auch ein islamistischer Hintergrund wird geprüft.

Bielefeld - Nach dem Angriff auf mindestens fünf Menschen vor einer Bar in Bielefeld ist der tatverdächtige 35-Jährige in Untersuchungshaft. Es bestehe der dringende Tatverdacht, dass der Beschuldigte heimtückisch und in Tötungsabsicht mit einem Messer und einem speerähnlichen Gegenstand auf mindestens vier Personen eingestochen habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ihm sei ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in vier Fällen verkündet worden. Die Ermittlungen zum Motiv „insbesondere hinsichtlich eines etwaigen islamistischen Hintergrundes der Tat“ dauern nach Angaben der Staatsanwalt an.

Der Angreifer, ein 35 Jahre alter Syrer, war nach der Tat geflüchtet. Die Ermittlungen führten schließlich nach Heiligenhaus bei Düsseldorf: Am Montagabend nahmen Spezialeinsatzkräfte dort einen 25-jährigen Syrer fest, der im ostwestfälischen Harsewinkel lebte.