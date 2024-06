Zwei Männer geraten vor einem Restaurant in Berlin-Reinickendorf in Streit, ein Messer wird gezückt. Ein Achtjähriger will laut Polizei schlichten - und wird selbst verletzt.

Berlin - Bei dem Messerangriff auf einen 32-Jährigen in Berlin-Reinickendorf ist neben dem Mann auch dessen achtjähriger Sohn verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Bei dem 52 Jahre alten mutmaßlichen Täter soll es sich demnach um den Bruder des Mannes handeln. Die Männer gerieten nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei am Freitagabend vor einem Restaurant in einen Streit.

Der 52-Jährige soll seinen Bruder dann mit einem Messer angegriffen und an Rumpf, Beinen sowie an einem Arm verletzt haben. Der Achtjährige, der den Streit zwischen den Männern laut Polizei schichten wollte, erlitt eine Schnittverletzung an einem Finger. Der 32-Jährige musste notoperiert werden. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht, hieß es am Samstag. Auch sein Sohn kam den Angaben zufolge ins Krankenhaus.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der mutmaßliche Täter wurde in der Nähe des Tatortes im Ortsteil Heiligensee festgenommen.