Berlin - Ein Mitglied der Partei Die Linke ist in Lichtenberg niedergeschlagen und am Kopf verletzt worden. Das teilte die Berliner Polizei mit. Danach war der 18-Jährige am Mittwochabend zu Fuß in der Rummelsburger Straße unterwegs und telefonierte dabei.

Bei dem Gespräch ging es auch um politische Themen. Währenddessen bemerkte er einen Unbekannten, der ein Fahrrad schob und längere Zeit hinter ihm gelaufen sein soll.

Als das Linke-Mitglied in eine Grünanlage abbog, erhielt er einen Schlag auf den Hinterkopf und ging zu Boden. Der unbekannte Täter flüchtete. Wegen einer Verletzung am Kopf brachten Rettungskräfte den 18-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Staatsschutz übernimmt die weiteren Ermittlungen

Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts, der zuständig ist, wenn ein politischer Hintergrund einer Straftat möglich erscheint.

„Drohungen, Beleidigungen oder gar Angriffe sind für uns leider nicht neu, gerade in Lichtenberg gab es in den vergangenen Monaten mehrere Vorfälle gegenüber Linken“, sagte der Landesgeschäftsführer der Partei, Bjoern Tielebein. „Gegen diese Verrohung müssen wir allen zusammenstehen.“