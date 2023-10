Fassungslosigkeit in der Hansestadt Stade: Unbekannte drangen in das historische Rathaus ein. Ihr Ziel: eine dort gehisste israelische Flagge. Wohl kein Einzelfall - solche Angriffe scheinen sich zu häufen.

Stade - Eine Gruppe junger Männer ist in das historische Rathaus in Stade eingedrungen, um dort eine Israel-Flagge herunterzureißen. Sie schlugen eine Scheibe ein und versuchten durch das zerborstene Fenster an die Fahne zu gelangen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Täter hatten damit aber keinen Erfolg.

„Ich verurteile das Eindringen in unser Rathaus auf das Schärfste und hoffe, dass die Polizei die Täter ermittelt“, teilte Bürgermeister Sönke Hartlef (CDU) mit. „Selbstverständlich zeigen wir weiterhin unsere Solidarität mit Israel und lassen die Fahne trotz und gerade wegen dieses Angriffs weiterhin am historischen Rathaus wehen.“

Zeugen meldeten am Mittwochabend, dass eine Gruppe von zwei bis vier Männern im Alter von 16 bis 20 Jahren das historische Rathaus in der Fußgängerzone betreten habe. Weitere zehn bis zwölf Menschen beobachteten in der Fußgängerzone die Aktion und filmten sie möglicherweise. Von außen und innen sei versucht worden, die israelische Nationalflagge herunterzureißen.

Als mehrere Streifenwagen am Rathaus eintrafen, flüchteten die Täter. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb laut Polizei zunächst ohne Erfolg. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Eine Szene, die mit der islamistischen Hamas sympathisiert, sei in der Region nicht bekannt, sagte ein Sprecher der Polizei. „Da hatten wir keine Hinweise und wir haben auch weiterhin keine Hinweise.“ Derzeit seien keine Schutzvorkehrungen geplant, da es in der Region bis auf zwei jüdische Friedhöfe keine jüdischen Einrichtungen gebe. Stades Partnerstadt in Israel ist Givat Shmuel.

„Dass es vor dem Hintergrund der nicht enden wollenden Gewalt gegen die Bewohner Israels bei uns im Landkreis Stade offenbar Menschen gibt, die sich solidarisch mit einer solchen Brutalität zeigen, beunruhigt mich zutiefst“, teilte Stades Landrat Kai Seefried (CDU) mit. Der CDU-Politiker rief alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landkreis auf, ebenfalls eine Israel-Flagge an ihren Rathäusern zu hissen. „Angesichts der Vorfälle allerdings auch verbunden mit der Empfehlung, diese Flaggen nachts wieder abzunehmen, um weitere Angriffe zu vermeiden“, heißt es aus der Behörde.

Auch in anderen Städten in Niedersachsen und Bremen gab es zuletzt Angriffe auf israelische Flaggen. Vor dem Rathaus in Syke (Landkreis Diepholz) fand ein Mitarbeiter am Mittwochmorgen eine am Boden liegende Flagge. „Sie wurde offensichtlich nicht nur heruntergerissen, sondern es wurde auch versucht sie anzuzünden“, teilte die Polizei mit. Neben kleineren Brandstellen entstand ein zehn mal zehn Zentimeter großes Loch.

In Bremerhaven verschwand in der Nacht auf Dienstag eine israelische Flagge vor dem Museum Deutsches Auswandererhaus. Die Polizei geht von Diebstahl aus und ermittelt wegen der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten. Nach Paragraf 104 Strafgesetzbuch droht in einem solchen Fall eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe.