Wolmirstedt/Magdeburg - Der Angreifer von Gästen einer EM-Gartenparty in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt hat ein langes Messer genutzt. Das teilte Andreas Krautwald, Direktor der ermittelnden Polizeiinspektion Stendal, am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit.

Der erste Notruf erreichte die Polizei den Angaben zufolge um 21.02 Uhr am Freitagabend. Eine Frau berichtete von einer schwarz gekleideten Person, die sich in der Innenstadt von Wolmirstedt auffällig verhielt, sagte Krautwald.

Der Mann wurde als psychisch auffällig, in einem Ausnahmezustand beschrieben. Er habe vorbeifahrende Fahrzeuge angeschrien und sei mit „einem auffällig langen Messer“ unterwegs gewesen. „Wir sind von ernstzunehmender Bedrohungslage ausgegangen“, sagte Krautwald. Um 21.05 Uhr habe die Polizei ihren Einsatz begonnen.

Als die Beamten eintrafen, sei der Mann noch auf der Straße unterwegs gewesen. Dann erreichte die Information die Polizei, dass er zwei Männer und eine Frau unvermittelt auf dem Privatgrundstück bei einer EM-Party angegriffen habe, sagte Krautwald.

Der Angreifer wurde von Beamten umstellt - er saß auf dem Boden, wirkte laut Krautwald unscheinbar. „Waren uns sicher, dass es sich um die Person handelte, die im Notruf erwähnt wurde.“ Spezialkräfte wurden zur Deeskalation gerufen. Nach etwa einer Viertelstunde sei der Mann aber auf die Einsatzkräfte zugelaufen, habe das Messer hervorgeholt und wollte auf die Einsatzkräfte einstechen, berichtete Krautwald weiter. Daher griffen die Beamten zur Waffe und feuerten.