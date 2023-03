Angriff auf 33-Jährigen in Chemnitz: Staatsschutz ermittelt

Chemnitz - Nach dem brutalen Angriff auf einen 33-Jährigen am vergangenen Wochenende in Chemnitz hat sich der Staatsschutz eingeschaltet. Nach Würdigung der Gesamtumstände könne ein politischer Hintergrund der Tat nicht ausgeschlossen werden, informierte die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag auf Anfrage.

In der Nacht zum Samstag vor einer Woche war ein 33-Jähriger niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Nach früheren Angaben der Polizei hatte er zuvor mit zwei Begleitern einen Club verlassen und war in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Dabei sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Gruppe mehrerer Männer gekommen. Zwei hätten den 33-Jährigen daraufhin mit Tritten und Schlägen attackiert. Die Polizei konnte später sieben 18- bis 30-Jährige als mutmaßliche Täter feststellen. Einige von ihnen seien polizeibekannt, hieß es.

Bei dem Opfer handelt es sich laut einem Bericht der Zeitung „taz“ um einen Kulturmanager, der in Chemnitz ein Netzwerktreffen besucht hat. Bei den Tätern habe es sich offenbar um „rechte Schläger“ gehandelt, heißt es. Vor dem Angriff hätten sie „Seid ihr Zecken?“ gefragt und sie aufgefordert kein Englisch zu sprechen.

Chemnitz will 2025 als Kulturhauptstadt Europas Gastgeber für ein internationales Publikum sein.