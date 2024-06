Wolmirstedt/Magdeburg - Der 27-Jährige, der in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt einen 23 Jahre alten Mann tötete und später mehrere Menschen auf einer EM-Gartenparty mit einem Messer verletzte, war den Behörden zuvor nicht wegen schwerer Vergehen bekannt. Das sagte Andreas Krautwald, Direktor der Polizeiinspektion Stendal, bei einer Pressekonferenz am Sonntag. Der Mann wohnte in Stendal und hielt sich lediglich in Wolmirstedt auf, berichtete Krautwald weiter. Der gebürtige Afghane sowie sein 23-jähriges Opfer, ebenfalls Afghane, lebten schon länger in Deutschland. Details müssten noch ermittelt werden.

Es liegen laut Krautwald noch keine Obduktionsergebnisse oder toxikologischen Gutachten vor, die Rückschlüsse darauf geben könnten, ob der Täter etwa während der Tat unter Drogen gestanden habe.

Der 27-jährige Afghane hatte am Freitagabend erst den 23-jährigen Landsmann getötet. Anschließend lief er laut Polizei ziellos durch die Stadt, bevor er auf der Party kurz nach dem Anpfiff des EM-Eröffnungsspiels eine 50-Jährige und einen 75-Jährigen schwer sowie einen 56 Jahre alten Mann leicht verletzte. Wenig später wurde der Angreifer von alarmierten Beamten erschossen, als er auch diese attackierte.