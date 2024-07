Der Täter greift unvermittelt in der Öffentlichkeit an, das Opfer stürzt eine Treppe hinunter - und verletzt sich. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Berlin - Ein Unbekannter hat einen 43-jährigen Mann so brutal eine Treppe zum U-Bahnhof am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg hinunter getreten, dass das Opfer mindestens 15 Stufen hinabstürzte. Nun wird der Täter mit Fahndungsbildern gesucht. Die Tat geschah bereits am Abend des 3. März, wie die Polizei mitteilte. Der Angreifer trat seinem Opfer dabei von hinten gegen den Rücken. Die Bilder aus den Überwachungskameras zeigen ein Mann im dunklen Mantel, der seine schwarzen Haare zu einem Dutt zusammengebunden trägt.