Hannover - Ein Mann soll eine Angestellte mit einem Messer in einem Geschäft in Hannover lebensgefährlich verletzt haben. Die 29-Jährige musste notoperiert werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten ermitteln gegen den 26-Jährigen wegen versuchten Totschlags. Der Mann flüchtete nach der Tat am Dienstag.

Die 29-Jährige arbeitete, als der mutmaßliche Angreifer den Laden betrat und die Frau ansprach. Kurz darauf soll er mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper der Frau gestochen haben. Nach ersten Ermittlungen standen der Verdächtige und die Angestellte in einer persönlichen Beziehung.