Nach der Offensiv-Explosion in Hoffenheim ist die Stimmung bei Union gut. Im ersten Training der Woche fehlen aber einige der Protagonisten.

Berlin - Fußball-Bundesligist Union Berlin musste im ersten Mannschaftstraining der Woche auf Offensivspieler Benedict Hollerbach verzichten. Der 23-Jährige laboriert an einer Fußverletzung, die er sich beim 4:0-Erfolg bei der TSG Hoffenheim zugezogen hatte.

Der Doppeltorschütze konnte zwar zu Ende spielen. Allerdings musste er nach einer Attacke von Leo Östigard in der 53. Minute länger behandelt werden. Nach Clubangaben trainierte Hollerbach wie Sturmkollege Andrej Ilic (Infekt) und Mittelfeldmann Aljoscha Kemlein (Fußverletzung) in der Kabine.

Andere Akteure wieder dabei

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Köpenicker Borussia Mönchengladbach im Stadion An der Alten Försterei. Auf ein schnelles Comeback darf Laszlo Benes hoffen. Der Offensivakteur hatte in Hoffenheim erkrankt gefehlt. Nun konnte er im Training wieder voll mitarbeiten.

Teilweise standen die Abwehrspieler Kevin Vogt und Jerome Roussillon auf dem Grün des Trainingszentrums. Vogt arbeitet nach seiner Knieverletzung, die er sich am 15. Januar bei der 0:2-Niederlage gegen den FC Augsburg zugezogen hatte, weiter am Comeback. Bei Roussillon sprach Union von einer Belastungssteuerung.