Die Abgeordnete Nicole Anger kritisierte offen die Linken-Fraktionsspitze und verließ die Gruppe im Parlament. Jetzt verlässt sie den Landtag ganz. Wer rückt nach?

Magdeburg - Die ehemalige Linken-Landtagsabgeordnete Nicole Anger hat ihr Mandat niedergelegt. Die zuletzt fraktionslose Abgeordnete habe ihren Verzicht erklärt, Landtagsvizepräsidentin Anne-Marie Keding bestätigte das mit einem Schreiben, wie die Landtagsverwaltung in Magdeburg mitteilte. Im Dezember hatte Anger die Linken-Fraktion verlassen, zuvor auf einem Landesparteitag die Fraktionsspitze scharf kritisiert. Personalentscheidungen würden nicht nach Kompetenz, sondern nach Gefolgschaft getroffen, es gehe um Machtpflege.

Laut einem Fraktionssprecher rückt für Anger nun der 37 Jahre alte Journalist Marco Heide ins Parlament nach. Er sei von 2019 bis 2023 Stadtrat für die Linke in Salzwedel gewesen. Heide setze sich für eine starke IC- und ICE-Verbindung für Salzwedel ein, um eine bessere Infrastruktur für den Altmarkkreis zu erreichen.