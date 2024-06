Göttingen - Der Angeklagte im Prozess um einen Angriff auf eine niedersächsische Grünen-Landtagsabgeordnete hat die Tat abgestritten. Die Vorwürfe seien „einfach nur Quatsch“, sagte der 66-Jährige am Montag vor dem Amtsgericht Göttingen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die Abgeordnete Marie Kollenrott Ende Mai bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Göttinger Innenstadt angegriffen und verletzt zu haben.

Laut Anklage schlug der Verdächtige mehrfach gegen den linken Oberarm der 39-Jährigen, zudem soll er sie beleidigt haben. „Dreckspack, ihr Grünen“, habe er in ihre Richtung gesagt. Kollenrott erlitt nach eigenen Angaben Prellungen an einem Arm. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz danach in Tatortnähe fest. Später wurde bekannt, dass der Verdächtige in der Vergangenheit bereits durch das Nutzen von Nazi-Symbolen aufgefallen ist und auch dafür verurteilt wurde.