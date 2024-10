Im April brannte der historische Neutorturm in Arnstadt. Nun stehen in diesem Zusammenhang zwei Männer vor Gericht.

Ilmenau/Arnstadt - Im Prozess um den Brand am historischen Neutorturm in Arnstadt bestreitet der Hauptangeklagte, für das zerstörerische Feuer verantwortlich gewesen zu sein. Der 24-Jährige beschuldigte stattdessen am Morgen im Gericht einen Bekannten, Efeu am Turm mit einer Spraydose und einem Feuerzeug angezündet zu haben. In Bruchteilen von Sekunden sei so in der Nacht zum 14. April dieses Jahres eine meterhohe Flamme am Turm hochgeschlagen, sagte der Angeklagte.

Allerdings sagte ein anderer junger Mann als Zeuge aus, dass es der 24-Jährige gewesen sei, der das Efeu angesteckt habe. Der Zeuge war am Abend in einer Gruppe mit dem Angeklagten unterwegs gewesen. Verhandelt wird an der Ilmenauer Zweigstelle des Amtsgerichts Arnstadt.

Bei dem Feuer am 14. April war die Kuppel des Turmes aus dem 15. Jahrhundert abgebrannt. Laut Staatsanwaltschaft entstand ein Materialschaden von rund 500.000 Euro. Zudem sei an der historischen Stadtmauer in der Nähe des Turmes später eine Schmiererei mit rechtsradikalem Hintergrund entdeckt worden.