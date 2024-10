Schleife - Ein 90 Jahre alter Mann ist in Schleife in der Oberlausitz von angeblichen Polizisten betrogen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden dem Senior 20.000 bis 30.000 Euro gestohlen. In Telefonaten sei dem Mann weisgemacht worden, dass in seinem Umfeld Betrugsermittlungen liefen. Schließlich sei ein angeblicher Kriminalbeamter bei dem 90-Jährigen erschienen, um dessen Bargeldbestände zu „prüfen“. Dabei habe der Mann das Geld in einem unbeobachteten Moment eingesteckt und anschließend die Wohnung verlassen.