Im öffentlichen Nahverkehr treffen Menschen auf engstem Raum zusammen. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der registrierten Straftaten in Bus und Bahn den Angaben zufolge an.

Der Hauptbahnhof in Potsdam ist einer der größten Bahnhöfe in Brandenburg. (Symbolbild)

Potsdam - Die Zahl der polizeilich erfassten Straftaten im öffentlichen Nahverkehr ist im vergangenen Jahr in Brandenburg deutlich gestiegen. Es seien rund 7.300 Straftaten in Verkehrsmitteln registriert worden, hieß es in einer Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag. 2023 waren es den Angaben zufolge rund 5.000 Fälle.

Besonders häufig auftretende Delikte waren laut Ministerium Diebstähle, das Erschleichen von Leistungen bei fehlenden Fahrscheinen oder Verstöße gegen das Asylgesetz wie unerlaubte Einreisen. Auch Sachbeschädigungen seien oft registriert worden. Die Zahl der Körperverletzungen habe einen relativ geringen Anteil ausgemacht.