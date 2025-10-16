Düsseldorf - Vor seiner Premiere als Trainer von Fortuna Düsseldorf versucht Markus Anfang, den Fokus von seiner Person wegzulenken. „Es geht halt nicht um mich, sondern um den Verein und es geht um die Mannschaft. Darum, dass wir sie optimal vorbereiten“, sagte der Nachfolger des kürzlich freigestellten Daniel Thioune einen Tag vor der Zweitliga-Partie am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Braunschweig. „Aber ich bin auch ein Mensch und habe Gefühle. Ich würde lügen, wenn ich sage, mich wird das nicht bewegen.“

Die Fortuna wartet nach vier vergeblichen Anläufen noch immer auf einen Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga. Auswärts gelangen ihr allerdings schon drei Erfolge. „Es bringt uns aber nichts, darüber nachzudenken, wie die Spiele gelaufen sind“, erklärte Anfang, der auch als Spieler zweimal nach Düsseldorf gewechselt war. „Wir müssen rausgehen, mutig sein und nach vorn spielen.“ Er fordert, dass seine Spieler die „Inhalte konsequent umsetzen“.

Personell stehen für das Aufeinandertreffen mit dem Tabellen-15. Christopher Lenz, Florian Schock, Tim Rossmann, Valgeir Lunddal, Hamza Anhari und Julian Hettwer nicht zur Verfügung. Zudem sollen Elias Egouli und Karim Affo in der zweiten Mannschaft Einsatzminuten sammeln. „Somit stellt sich der Kader im Prinzip von selbst auf“, so Anfang.