Andrea Otto ist tot: Sport-Moderatorin mit 47 Jahren gestorben

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – TV-Moderatorin und Sport-Journalistin Andrea Otto ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Dienstag mitteilte, starb sie bereits am 1. Juli 2022. Sie hinterlässt einen Mann und eine Tochter.

Andrea Otto ist tot: TV-Moderatorin stirbt nach schwerer Krankheit

Laut dem BR hatte sich Otto bereits vor eineinhalb Jahren eine Auszeit genommen, um sich um ihre Familie und ihre Gesundheit zu kümmern. Nun sei sie nach einer längeren Krankheit gestorben. Die genaue Todesursache ist aktuell noch unklar.

Gegenüber ihren Kollegen habe sie die Schwere ihrer Erkrankung nicht zu erkennen gegeben, schreibt der BR weiter. In einem letzten Telefonat habe sie noch Zukunftspläne geschmiedet und fest an ihre Genesung geglaubt.

Kollegen nehmen Abschied von Andrea Otto

„Andrea war für uns viel mehr als eine wunderbare Kollegin: Sie war ein Sonnenschein!“, schreiben ihre Kollegen in einem Nachruf auf Andrea Otto. „Andrea war eine Teamplayerin, die sich nie selbst in den Mittelpunkt gestellt hat. Ihre eigenen Ambitionen kamen nie an erster Stelle. Wichtig war ihr, dass es den Menschen, mit denen sie zu tun hatte, gut ging, sei es beruflich oder privat“, heißt es weiter.

Ob als Abendschau-Moderatorin oder BR-Sportjournalistin – überall war Andrea Otto auch wegen ihrer positiven Ausstrahlung beliebt. "Wenn Du Dich ärgerst, verschwendest Du Lebenszeit", sagte sie. Am 1. Juli ist sie mit nur 47 Jahren verstorben. https://t.co/FUCPUZzTUD pic.twitter.com/Y2AFDb9Zgr — Bayerischer Rundfunk (@BR_Presse) July 5, 2022

Und: „Andrea war eine großartige Kollegin, eine tolle Frau, eine geniale Mama, ein feiner Kumpel: Immer leistungsbereit, meinungsstark, selbstbewusst und trotzdem immer und in erster Linie ein zugewandter Mensch.“

Leben und Karriere von Andrea Otto im Überblick

Andrea Otto wurde am 2. Juni 1975 geboren. Nach einem Praktikum bei einer Lokalzeitung absolvierte Otto zunächst eine Ausbildung zur Buchhändlerin. Später arbeitete sie als Hörfunk-Journalistin für den Bayerischen Rundfunk und konzentrierte sich vor allem auf Sportberichterstattung.

Danach wechselte sie zum Fernsehen und präsentierte unter anderem Wintersport in der ARD. Zudem moderierte sie die BR-„Abendschau“. Bis Ende 2020 war sie im Regionalmagazin „Abendschau – Der Süden“ zu sehen.