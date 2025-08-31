An fast 80 öffentlichen Schulen in Sachsen-Anhalt fehlt ein Schulleiter, die Zahl der offenen Stellvertreter-Posten ist noch höher. Der Bewerberkreis kann inzwischen erweitert werden. Hilft das?

Rechnerisch fehlt an jeder vierten Schule in Sachsen-Anhalt ein Schulleiter oder stellvertretender Schulleiter (Archivbild)

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt werden nicht nur Lehrerkräfte gesucht, auch viele Posten in den Schulleitungen sind nicht besetzt. Aktuell fehlen 78 Schulleiterinnen und Schulleiter sowie 111 stellvertretende Schulleiterinnen und Schulleiter, wie das Bildungsministerium in Magdeburg auf Nachfrage mitteilte.

Der deutliche Schwerpunkt liegt bei den Grundschulen, dort sind 57 Posten für Schulleiter unbesetzt sowie 66 für Stellvertreter. An Gymnasien fehlen beispielsweise vier Schulleiter und fünf Stellvertreter. An Gemeinschaftsschulen sind den Angaben zufolge drei Stellvertreter-Positionen offen. Im Land gibt es rund 750 öffentliche Schulen – rein rechnerisch ist an jeder vierten ein Leitungsposten unbesetzt.

Ministerium: Keine Schule ist ohne Leitung

Das Bildungsministerium wies darauf hin: Keine Schule ist ohne Leitung. „Die Leitung der Schulen mit vakanten Schulleitungsstellen wird durch beauftragte Lehrkräfte, durch die stellvertretenden Schulleitung oder durch die (stellvertretende) Schulleitung einer anderen Schule sichergestellt.“

Zusätzliche Möglichkeiten nach erfolglosen Ausschreibungen

Vor einem Jahr hatte das Bildungsministerium zusätzliche Möglichkeiten für den Fall eröffnet, dass Leitungsposten erfolglos ausgeschrieben wurde. Möglich ist die Zahlung einer Zulage. Zudem kann der Kreis der möglichen Bewerber erweitert werden.

Abgewichen werden kann etwa von der Vorgabe, dass Bewerber eine fünfjährige Unterrichtserfahrung mitbringen müssen. Außerdem kann die Ausschreibung geöffnet werden für ausgebildete Lehrkräfte, die nicht das Lehramt für die ausgeschriebene Schulform besitzen. Auch Seiteneinsteiger können zugelassen werden.

Fünf Ausschreibungen für Seiteneinsteiger geöffnet

Wie das Bildungsministerium weiter mitteilte, wurden seit Jahresbeginn fünf Ausschreibungen für Schulleitungsstellen für Seiteneinsteiger geöffnet. „Bislang hat sich eine seiteneinsteigende Person beworben“, sagte ein Sprecher. Einen Seiteneinsteiger als Schulleiter gibt es bislang aber nicht.

An den allgemeinbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt unterrichten etwa 13.930 Lehrkräfte, etwa 2.440 sind Lehrkräfte im Seiteneinstieg.

Die Regelungen des entsprechenden Erlasses zur Besetzung der Funktionsstellen hätten sich bewährt, schätzt das Ministerium ein. Eine generelle Öffnung für Seiteneinsteigende schon bei einer ersten Ausschreibung von Funktionsstellen sei nicht vorgesehen.